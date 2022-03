Guerre en Ukraine : à Lyon, deux jeunes russes organisent la solidarité avec les réfugiés

Ilya et Roman organisent des manifestations contre la guerre en Ukraine dans la métropole et veulent faire entendre une autre voix que celle de l'armée russe.

Une semaine après le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine, l'onde de choc internationale est toujours aussi forte. Et pour certains, l'actualité est parfois lourde à porter au quotidien, mais la solidarité prime avant tout.

Ilya, un étudiant de 22 ans, organise ainsi des manifestations contre la guerre, main dans la main avec les Ukrainiens, à Lyon. "Personnellement, je sors pour manifester parce que je représente mon opinion en tant que citoyen russe, qui est responsable, mais aussi des millions de Russes qui ne peuvent pas sortir manifester parce qu'ils peuvent mettre leur vie en danger".

Roman, son ami, évoque, lui, d'autres gestes de solidarité : "On a des amis russes à Lyon qui hébergent des Ukrainiens qui n'arrivent pas à rentrer chez eux. Ce sont des petites choses qu'on peut faire".

S'exposer n'est pourtant pas sans conséquences, craint le jeune agent immobilier de 24 ans. "Je ne sais quand je vais pouvoir rentrer [en Russie], j'ai vraiment peur d'avoir de sanctions parce que je pense que les Russes voient tout, entendent tout." glisse-t-il, inquiet.

Se justifier face à des inconnus

Paradoxe, pour ces jeunes gens, il leur faut se justifier de leur position contre la guerre, même en plein coeur de Lyon. "J'étais dans un magasin pour acheter du parquet. Quelqu'un a entendu mon accent et m'a demandé si j'étais Russe. Ils m'ont tout de suite demandé pourquoi on fait la guerre. Il faut, à chaque fois, expliquer à chaque personne. Mes parents, par exemple, ont une voiture avec des plaques d'immatriculation russes et ils veulent les changer aussi, parce qu'on ne sait pas qui va réagir, ni comment"

"Nous, nous sommes toujours avec les Ukrainiens, on soutient l'Ukraine. Et c'est le plus important." Roman à franceinfo

Dimanche, de nouveau, Ilya et Roman manifesteront contre l'invasion russe, drapeau ukrainien sur les épaules, dans les rues de Lyon.