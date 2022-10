Guerre en Ukraine : l’électricité manque cruellement aux habitants

L’électricité manque cruellement aux Ukrainiens en ce moment, après les frappes de drones kamikazes russes contre les centrales électriques. Des milliers, peut-être des millions se retrouvent dans le noir et dans le froid, vendredi 21 octobre.

Les rues de Kiev éclairées à la lumière des voitures principalement. Des trottoirs plongés dans la pénombre. Depuis jeudi 20 octobre, la capitale ukrainienne a commencé à économiser l’électricité et les habitants se préparent, résignés. "J’ai des livres à lire, on a des lampes à pile. Je pense que nous pouvons tenir un peu. Et ma cuisinière est au gaz, donc je pourrai toujours manger", dit un Ukrainien.



Les analystes militaires russes applaudissent cette nouvelle stratégie

Le maire de Kiev a exhorté les commerçants, les restaurants et les particuliers à économiser l’énergie. Dans une boutique de téléphonie, le produit phare est désormais la batterie de secours. Les Ukrainiens vont devoir s’y habituer, car depuis plusieurs jours, les Russes frappent principalement les centrales électriques et les lignes hautes tension. Près de 40 % du réseau du pays serait paralysé. Côté russe, les analystes militaires applaudissent cette nouvelle stratégie, convaincus qu’à l’approche de l’hiver, la pénurie d’électricité anéantira les Ukrainiens.