DIRECT. Guerre en Ukraine : Kiev craint un nouveau front, Washington affirme que des militaires iraniens se trouvent en Crimée

Ce qu'il faut savoir

L'Ukraine, frappée dans ses infrastructures et confrontée aux forces russes au sud et à l'est, s'est alarmée de l'ouverture possible d'un nouveau front au nord. Cette "menace de reprise de l'offensive sur le front nord par les forces armées russes grandit", a déclaré à la presse, jeudi 20 octobre, Oleksiï Gromov, un responsable de l'état-major ukrainien. Selon lui, "cette fois, l'offensive pourrait être à l'ouest de la frontière biélorusse pour couper les principales voies d'approvisionnement en armes et équipements militaires" étrangers qui arrivent, notamment via la Pologne. Dans ce contexte, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a souligné jeudi devant le Conseil européen que la proposition ukrainienne de déploiement d'une mission internationale de surveillance à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie "devenait chaque jour plus pertinente". Suivez notre direct.

Des militaires iraniens en Crimée, selon Washington. "Nous estimons que des militaires iraniens ont été sur le terrain en Crimée et ont aidé la Russie", a déclaré jeudi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la présidence américaine, John Kirby, à propos des attaques aux drones kamikazes sur les villes et les infrastructures ukrainiennes ces derniers jours, et notamment sur Kiev. L'Iran a déjà été sanctionné jeudi par les alliés occidentaux de l'Ukraine pour des livraisons de drones kamikazes que Moscou et Téhéran continuent de nier.

La Russie adopte la stratégie du "chaos électrique". Après une série de défaites de son armée sur plusieurs fronts en Ukraine, Moscou s'est résolu à un changement brutal de stratégie : frapper massivement les centrales électriques ukrainiennes à l'approche de l'hiver. Depuis début octobre, les forces russes ont ainsi tiré des salves de missiles de croisière et lancé des centaines de drones kamikazes sur des installations énergétiques à travers l'Ukraine, notamment sur la capitale Kiev, réussissant à paralyser quelque 40% du réseau électrique ukrainien.

Zelensky accuse l'armée russe d'avoir miné un barrage. Le président ukrainien a accusé jeudi les Russes d'avoir miné un barrage d'une centrale hydroélectrique située dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, et sous contrôle des forces de Moscou. "Selon nos informations, les agrégats et le barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka ont été minés par des terroristes russes", a affirmé Volodymyr Zelensky dans son allocution quotidienne publiée sur les réseaux sociaux.