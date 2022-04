Guerre en Ukraine : le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est rendu à Boutcha

Jeudi 28 avril, Antonio Guterres s'est rendu dans les villes ukrainiennes Borodyanka et Boutcha. Le secrétaire général de l'ONU a été ému par l'ampleur des destructions dans ces villes martyres du conflit. "La guerre est une absurdité au XXIᵉ siècle", a-t-il déclaré. "Lorsque nous voyons ce site horrible, je me rends compte à quel point il est important d'avoir une enquête approfondie et de rendre des comptes", a-t-il affirmé à Boutcha (Ukraine), où des corps de civils avaient été découverts, après le départ de l'armée russe.

Une enquête sur des crimes de guerre

Antonio Guterres a appelé la Russie à coopérer à l'enquête de la Cour pénale internationale. Des investigations ont débuté pour relever les preuves de ce qui s'est passé dans la ville. Des gendarmes français participent à cette enquête. La Russie, accusée d'avoir commis des crimes de guerre, dénonce de son côté une mise en scène.