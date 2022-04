Guerre en Ukraine : le prix de la baguette augmente en France

Le prix de la baguette augmente dans certaines boulangeries, notamment à cause de l'augmentation du prix de la farine, conséquence de la guerre en Ukraine. "Ça fait baisser notre marge", explique Audry Lemon, artisan boulanger qui a augmenté le prix de sa baguette de 95 centimes à un euro. "Je trouve ça logique", déclare un client dans la boutique, pour qui cette répercussion est normale si le prix des ingrédients a augmenté.



"On n'est plus à 10 centimes près "

Farine, beurre, huile, factures de gaz et d'électricité, tout coûte plus cher aux boulangers. "Le pouvoir d'achat de nos clients, c'est primordial si on veut continuer à travailler", indique Mikaël Scholl, artisan boulanger qui, pour l'instant, souhaite éviter une augmentation. De leur côté, les clients se disent prêts à fournir un effort, afin de continuer à soutenir les petites boulangeries. "On est plus à 10 centimes près maintenant", constate un homme.