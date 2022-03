Pouvoir d'achat : nouvelle hausse du prix de la baguette à venir

En septembre 2021, Jocelyn Lohézic, un boulanger parisien, avait augmenté le prix de sa baguette. Elle prendra à nouveau 5 centimes dans les prochaines semaines. "Je me dis qu'il y a la guerre, et qu'il y a des choses pires que ça", confie une cliente, compréhensive. La baguette, mais aussi les pains et pâtisseries sont concernés. "Les frais rouges ont subi la hausse notamment liée au carburant", précise le boulanger.

Hausse des prix encore plus forte en Outre-mer

Pour se fournir, les prix flambent : le carburant, le beurre, le sucre, mais aussi la farine, qui a augmenté de 10% du jour au lendemain. "On ne pourra pas, nous, subir toutes ces hausses indéfiniment sans avoir une réaction, sous peine de mettre nos comptes en déséquilibre". Le prix du blé a légèrement baissé lundi 28 mars, mais est déjà reparti à la hausse. Si les silos français sont plein, les acteurs du marché préfèrent suivre les cours mondiaux. Le gouvernement a promis 400 millions d'euros d'aide à l'agriculture, pour compenser les augmentations. La hausse des prix est encore plus fortement ressentie en Outre-Mer, où la baguette a déjà augmenté de 20 centimes.