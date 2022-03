Guerre en Ukraine : le président Volodymir Zelensky s’emporte contre l’Otan

E. Pelletier, C. Gindre

"Si l’Ukraine tombe, toute l’Europe tombera." Ce sont les mots du président Volodymir Zelensky, qui aurait échappé à trois tentatives d’assassinat dans la capitale. Plus d’une semaine après le début de la guerre, il a eu des mots très durs, vendredi 4 mars, sur l’Otan qui refuse de s’engager dans un conflit ouvert avec la Russie.

C’est un homme en colère qui s’exprime vendredi 4 mars, sur les réseaux sociaux. "Les gens qui mourront à partir de maintenant mourront aussi à cause de vous, à cause de votre faiblesse, à cause de votre désunion", lance Volodymir Zelensky. Le président ukrainien s’emporte contre l’Otan. Les 30 membres de l’Alliance viennent de rejeter la demande de Kiev, de créer une zone d’exclusion aérienne. Interdire le survol de l’Ukraine pour éviter les bombardements de l’aviation russe, qui a la maîtrise du ciel.



Une confrontation directe reviendrait à déclencher une troisième guerre mondiale

L’Otan, engagé depuis plusieurs semaines dans des manœuvres dans des pays frontaliers, veut à tout prix éviter un risque de confrontation directe, "qui reviendrait à déclencher la troisième guerre mondiale", estime le général Vincent Desportes, professeur en stratégie à Sciences Po et HEC. Le président Zelensky a prévu de s’exprimer samedi après-midi devant l’ONU.