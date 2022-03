Guerre en Ukraine : "Si l'Otan refuse de négocier avec la Russie, il y aura une partition de fait de l'Ukraine", selon un universitaire

Thomas Flichy de la Neuville, professeur d'université et auteur d'Ukraine, regards sur la crise, a estimé vendredi 4 mars sur franceinfo que "si l'Otan refuse de négocier avec la Russie, il y aura une partition de fait de l'Ukraine".

franceinfo : "L'Otan n'est pas en guerre", dit son secrétaire général : qu'est-ce qui pourrait faire s'engager l'Otan dans ce conflit ?

Thomas Flichy de la Neuville : Les Russes ont gagné militairement en Ukraine, en tout cas dans la partie qu'ils convoitaient. Ils se sont saisis du Sud-Est de l'Ukraine et ont réduit l'armée ukrainienne dans deux enclaves, à Kramatorsk et Marioupol. Les objectifs russes ne vont pour l'instant pas plus loin, car ils ont déployé 120 000 hommes et il leur faut cette armée pour réduire la résistance dans cette zone. Si l'Otan refuse de négocier avec la Russie, il y aura une partition de fait de l'Ukraine.

L'Otan pourrait s'impliquer si un autre pays membre de l'Otan était attaqué ?

Oui, ce sont les raisons juridiques. Mais les véritables raisons sont géo-économiques. Le but des États-Unis depuis le 20e siècle a été d'empêcher la connexion entre l'usine allemande et les réservoirs d'hydrocarbures russes. Or, Poutine a pris un risque gigantesque avec cette opération militaire, car c'est une occasion rêvée pour les États-Unis d'effectuer le débranchement entre l'Allemagne et la Russie. Cela a commencé de façon industrielle et de façon énergétique. Si les Russes ont fait la guerre en Ukraine, c'est précisément parce qu'ils étaient sous la pression de l'Otan. Depuis 15 ans, toutes les négociations ont échoué. Les Russes seraient prêts à arrêter la guerre aujourd'hui si l'on garantissait que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, et que la Crimée ainsi que les républiques séparatistes soient reconnues, l'une pour son rattachement à la Russie, les autres pour leur indépendance.

L'Otan rejette une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine : pour quelle raison ?

L'Otan est en train d'acheminer des armes dans le Nord-Ouest de l'Ukraine. Par conséquent, elle compte opérer depuis l'Ukraine pour mener une guerre par procuration, mais elle ne pourra le faire que sur son propre territoire, car de fait, dès aujourd'hui, nous avons une partition de l'Ukraine.

La Suède et la Finlande envisagent aujourd'hui une adhésion à l'Otan : qu'est-ce que ça changerait ?

C'est une victoire pour les États-Unis, qui ne pouvait rêver d'une plus grande extension de l'Otan. Maintenant, les empires qui s'étendent finissent par imploser. Le but essentiel pour les États-Unis, c'est qu'ils étaient dans une position dangereuse, un empire déclinant avec deux ennemis, la Chine et la Russie. Et aujourd'hui, ils auraient réussi à isoler la Russie qui va devenir potentiellement une colonie de la Chine.