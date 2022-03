Guerre en Ukraine : le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprimera en vidéo devant l'Assemblée nationale mercredi

Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, s'exprimera en vidéo devant les députés français, mercredi 23 mars, a annoncé la présidence de l'Assemblée nationale vendredi. "La situation de guerre qui frappe le peuple ukrainien concerne l'ensemble des peuples d'Europe, et leurs assemblées parlementaires", souligne cette dernière dans son communiqué.

Ce discours marquera une nouvelle étape de sa tournée virtuelle des parlements occidentaux. Depuis l'invasion de son pays par la Russie, l'ancien comédien s'est déjà adressé au Parlement européen, aux parlementaires britanniques, canadiens et allemands, et au Congrès américain, réclamant des sanctions contre Moscou et une aide militaire.

C'est "dans le droit fil de son action" que l'Assemblée nationale, présidée par Richard Ferrand (LREM), accueillera le président de la République d'Ukraine mercredi dans l'Hémicycle, par vidéo interposée.

Les travaux de l'Assemblée sont interrompus par la période électorale. Mais le 25 février, au lendemain du déclenchement de l'invasion russe en Ukraine, un message d'Emmanuel Macron avait été lu devant l'Assemblée et le Sénat français, selon la procédure rare de l'article 18 alinéa 1er de la Constitution. Puis le 1er mars un débat avait été organisé après une déclaration du gouvernement. La commission de la Défense de l'Assemblée a également mené des auditions.