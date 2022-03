Guerre en Ukraine : le point sur l'avancée des troupes russes

Après seize jours de guerre en Ukraine, les forces russes progressent toujours. Pour la première fois, la ville du centre du pays, Dnipro, a été touchée par des frappes, vendredi 11 mars, mais aussi d'autres à l'ouest, comme Loutsk, à une centaine de kilomètres de la frontière Pologne. L'offensive russe se concentre également autour de Kiev. La capitale est en passe d'être progressivement encerclée.

Le port stratégique d'Odessa en ligne de mire

De nombreux combats ont lieu dans l'est et le sud de l'Ukraine, comme à Kharkiv. Le maire de Melitopol, au sud, a été enlevé par un groupe de soldats, car il a refusé de coopérer. Aussi, Marioupol est toujours assiégée, et la situation est dramatique : il n'y a plus d'eau ni d'électricité depuis une semaine. D'autre part, les forces russes avancent toujours vers Odessa, un port stratégique pour eux. Mais avant, sur leur chemin, se trouve la ville de Mykolaïv, elle aussi sujette aux bombardements.