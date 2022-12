Guerre en Ukraine : le pays se reconstruit malgré la guerre

Mardi 13 décembre, un peu plus d'un milliard d'euros de dons ont été récoltés lors d'une conférence internationale organisée par Paris pour aider l'Ukraine à passer l'hiver. Malgré les bombes, le pays n'a pas attendu pour se reconstruire.

Reconstruire tout d’abord des centaines de milliers de logements. À Kharkiv, les bâtiments sont éventrés dans le quartier au nord de la ville, ligne de front, il y a encore quelques semaines. Ruslan Kramarenko, entrepreneur dans le bâtiment, a ses premiers chantiers, mais rien n'est simple sans électricité. "Tous nos outils doivent être branchés sur secteur et donc on doit apporter ce générateur", confie-t-il.



De l’aide de l’Europe très attendue



Le plus urgent pour beaucoup de travaux, ce sont les toitures. "On met une charpente et du plastique pour que la maison ne s'abîme pas plus cet hiver", explique un ouvrier. Ruslan Kramarenko demande de l’aide à l’Europe. "Nous avons besoin de générateurs, nous n’en trouvons plus, d’accumulateurs, et même d’essence", soutient le chef d’entreprise. Partout dans la ville, les électriciens réparent les lignes. Recommencer à construire, c’est aussi recommencer à produire pour l’Ukraine, une nécessité neuf mois après le début de la guerre.