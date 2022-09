Guerre en Ukraine : le Kremlin qualifie de "mensonge" la découverte de centaines de corps à Izioum

Selon les autorités ukrainiennes, plus de 440 tombes et une fosse commune ont été retrouvées mi-septembre dans une forêt en lisière de cette ville, reprise par les forces ukrainiennes à l'armée russe.

La Russie a réfuté, lundi 19 septembre, son implication dans la découverte de centaines de corps et d'une fosse commune à Izioum, dans l'est de l'Ukraine. "C'est un mensonge. Nous allons bien sûr défendre la vérité dans cette affaire", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Selon les autorités ukrainiennes, plus de 440 tombes et une fosse commune ont été retrouvées mi-septembre dans une forêt en lisière d'Izioum, ville reprise par les forces ukrainiennes à l'armée russe.

Depuis le début de son intervention militaire, Moscou a plusieurs fois démenti avoir commis des exactions en Ukraine. "C'est le même scénario qu'à Boutcha", a affirmé lundi Dmitri Peskov. Les forces russes ont été accusées d'avoir tué des dizaines de civils dans cette localité située près de Kiev, ce que nie Moscou.

Le porte-parole du Kremlin a aussi assuré lundi que la péninsule de Crimée, annexée en 2014 par Moscou, faisait "partie intégrante du territoire de la Russie", après que des responsables ukrainiens eurent répété vouloir y mettre fin à l'"occupation" russe. "Toute visée sur le territoire russe recevra une réponse appropriée", a ajouté Dmitri Peskov.