Guerre en Ukraine : le groupe paramilitaire russe Wagner a été déployé dans l'est de l'Ukraine, selon le ministère de la Défense britannique

Plus de 1 000 combattants de la sulfureuse société paramilitaire pourraient être amenés à combattre dans le pays.

Des mercenaires russes du groupe Wagner se sont déployés dans l'est de l'Ukraine, a annoncé, lundi 28 mars, le ministère britannique de la Défense. Ce dernier estime que plus de 1 000 combattants de la sulfureuse société paramilitaire pourraient être amenés à combattre dans le pays. Réputés proches de Vladimir Poutine, le groupe Wagner et ses paramilitaires sont soupçonnés d'exactions au Mali, en Libye ou encore en Syrie.

"En raison de lourdes pertes et d'une invasion (en Ukraine) largement bloquée, la Russie a très probablement été forcée de redéployer son personnel Wagner pour l'Ukraine au dépend des opérations en Afrique et en Syrie", estime Londres.

Mi-mars, l'Observatoire syrien des droits de l'Homme avait affirmé que la Russie avait établi des listes de 40 000 combattants de l'armée syrienne et de milices alliées prêts à être déployés en Ukraine. Le groupe Wagner fait partie des 59 entreprises et personnalités russes visées jeudi par une nouvelles série de sanctions décidées par Londres en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la russe fin février.