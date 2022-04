Guerre en Ukraine : le gouvernement ukrainien assure que toute la région de Kiev a été "libérée"

Les Ukrainiens ont repris le contrôle de la totalité de la région de Kiev après le retrait des forces russes de villes-clés situées près de la capitale, a assuré samedi 2 avril la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar.

>> Guerre en Ukraine : suivez toute l'actualité sur le conflit dans notre direct

Les localités d'"Irpin, Boutcha, Gostomel et toute la région de Kiev ont été libérées de l'envahisseur", a affirmé Mme Maliar sur Facebook. Toutes ces villes ont été dévastées par les combats qui y ont fait rage après le début, le 24 février, de l'invasion russe.

Les forces russes se redéploient, selon l'Ukraine

Les Ukrainiens avaient déclaré lundi avoir reconquis Irpin, aux mains des Russes depuis fin février. Et des journalistes de l'AFP ont pu se rendre samedi à Boutcha, elle aussi très récemment "libérée" et qui avait été inaccessible à la presse pendant près d'un mois.

Les forces russes opèrent un "retrait rapide" des régions de Kiev et de Tcherniguiv, dans le nord de l'Ukraine, avec pour objectif de se redéployer vers l'est et le sud, a estimé samedi le gouvernement ukrainien.