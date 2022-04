Guerre en Ukraine : près de 300 personnes ont dû être enterrées "dans des fosses communes" à Boutcha, selon le maire

Les journalistes de l'AFP ont pu constater les dégâts provoqués par les combats entre forces russes et ukrainiennes dans cette localité proche d'Irpin, au nord-ouest de Kiev.

Près de 300 personnes ont au total dû être enterrées "dans des fosses communes" à Boutcha, une ville au nord-ouest de Kiev théâtre de féroces combats qui vient d'être reprise par les soldats ukrainiens. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP, samedi 2 avril, son maire, Anatoly Fedorouk. "A Boutcha, nous avons déjà enterré 280 personnes dans des fosses communes", car il était impossible de le faire dans les trois cimetières de la municipalité, tous à portée de tir des militaires russes, a dit au téléphone Anatoly Fedorouk.

"Dans certaines rues, on voit 15 à 20 cadavres sur le sol", mais "je ne peux pas dire combien il y en a encore dans des cours, derrière les palissades", a poursuivi le maire. "Tant que les démineurs ne sont pas passés pour les vérifier, il est déconseillé de les ramasser" car ils peuvent être piégés, a-t-il encore dit. "Ce sont les conséquences de l'occupation russe, des agissements" de l'ennemi, a lâché Anatoly Fedorouk.

L'AFP a vu samedi les corps sans vie d'au moins vingt hommes portant des vêtements civils gisant dans une rue de Boutcha. L'un des hommes avait les mains liées et les corps étaient éparpillés sur plusieurs centaines de mètres. On ne pouvait dans l'immédiat déterminer la cause de leur mort, mais une personne présentait une large blessure à la tête.

Boutcha, une ville libérée mais dévastée

Certains morts étaient couchés sur le dos, tandis que d'autres étaient à plat ventre. La peau des visages avait un aspect cireux, laissant penser que les cadavres étaient là depuis au moins plusieurs jours.

Ces derniers jours, les forces russes se sont retirées de plusieurs localités proches de la capitale après l'échec de leur tentative de l'encercler. L'Ukraine a annoncé que Boutcha avait été "libérée", mais cette ville a été dévastée par les combats : les journalistes de l'AFP ont pu y voir des trous béants provoqués par des obus dans des immeubles d'habitation et de nombreuses carcasses de voitures.