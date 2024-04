Guerre en Ukraine : le gouvernement français visé par de fausses informations

Le gouvernement français n’est pas épargné par les manipulations sur Internet qui pourraient venir de Russie. Un message censé émaner du ministère de l’Intérieur français a fait son apparition sur le réseau social Telegram.

En pleine guerre diplomatique entre la France et la Russie, une rumeur enfle sur les réseaux sociaux. Un document attribué au ministère de l’Intérieur français évoque le fait que l’accueil des réfugiés ukrainiens serait désormais plus strict. Un texte vu plus de 130 000 fois depuis mercredi 3 avril et qui réjouit certains internautes russes. La France durcit-elle ses conditions d’accueil pour les réfugiés ukrainiens ? Ceci est faux, malgré le logo de la République française, le ministère de l’Intérieur dément dans un tweet. Cette fausse information stigmatise particulièrement les hommes ukrainiens et cherche à les décrédibiliser.

Les conditions n’ont pas changé

En réalité, les conditions d’accueil sont les mêmes depuis le début de la guerre. Environ 115 000 Ukrainiens ont été accueillis en France depuis le début de la guerre. Près de 200 sites publiant des contenus mensongers ont été recensés.