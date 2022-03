Guerre en Ukraine : le gouvernement accompagne les secteurs les plus impactés

Face à la flambée des prix de l’énergie, le gouvernement allège les dépenses pour le gaz, l’électricité et le carburant, et prend des mesures pour les secteurs les plus touchés : pêche, agriculture, transports et BTP. Premier volet : réduire la facture des entreprises. L’État prendra en charge la moitié du surplus des dépenses énergétiques. Toutes les entreprises sont concernées, pour un coût total de 3 milliards d’euros.

Jean Castex revient aussi sur la remise carburant de 15 centimes par litre à partir du 1er avril. La réduction s’étend au gaz naturel pour les véhicules et au GPL. Le Premier ministre demande aux pétroliers de faire un geste complémentaire. L’activité partielle sera facilitée, les accords existants prolongés de douze mois et de nouveaux contrats sont possibles. Les secteurs fragilisés sont aussi soutenus, à commencer par la pêche. Une enveloppe de 400 millions d’euros sur quatre mois va être allouée aux éleveurs.