Guerre en Ukraine : le centre-ville de Kiev se barricade

Sous la menace de l’armée russe, Kiev est désertée en grande partie de ses habitants. La capitale ukrainienne se barricade et les soldats se disent prêts à faire front.

"La nuit a été folle ici, avec des explosions partout, ça doit s’arrêter", s’alarme un habitant de Kiev. Plongée dans le chaos, la capitale ukrainienne subit les attaques militaires russes et doit se barricader. L’Ukraine a mobilisé ses réservistes et a distribué des milliers de Kalashnikov. "Je fais une tranchée pour la renforcer. On doit tout faire pour défendre notre position", explique un Ukrainien.

Un assaut imminent de l’armée russe au cœur du pouvoir ukrainien

"J’habite à côté de l’ambassade des États-Unis, jamais je n’ai pensé que la guerre pouvait venir ici", témoigne un autre habitant. Les sirènes retentissent et les militaires sont déployés partout dans le centre-ville, à moins de 200 mètres du siège de la présidence. Ils se préparent à un assaut imminent de l’armée russe au cœur du pouvoir ukrainien. "Le président est venu nous voir hier, (ce vendredi 25 février), il paraît serein, cela nous fait du bien", confie l’un des soldats ukrainiens prêts à faire front. La bataille de Kiev n’a pas dit son dernier mot.