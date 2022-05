Guerre en Ukraine : le bombardement d'une école à Bilohorivka fait 60 morts

L’aviation russe a lâché une bombe, dimanche 8 mai, sur le village de Bilohorivka, à l’est de l’Ukraine. Dans cette école, 90 civils pensaient trouver un abri sûr. Un soldat ukrainien filme les décombres, et a du mal à cacher sa colère. Selon Kiev (Ukraine), il y aurait 60 morts. Les rescapés sont sonnés. "J’ai été mis au sol par l’effondrement d’une dalle. Je me suis recroquevillé, puis il y a eu une autre explosion, des pierres sont tombées. Puis les ténèbres. J’ai ouvert un œil à travers la poussière, j’ai vu un rayon de lumière", raconte l’un d’entre eux.

Bombardements incessants

"Sergueï a rampé et m’a aidé à sortir, puis on a déterré mon oncle, ma tante, on a rampé dans le nuage de poussière", poursuit-il. Un autre homme est trop affecté pour trouver les mots : il vient de perdre sa mère. Ce bombardement est loin d’être une exception. Les territoires du Donbass encore aux mains des Ukrainiens, mais convoités par les Russes, ils sont sans cesse bombardés depuis plusieurs jours.