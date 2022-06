Guerre en Ukraine : le catcheur John Cena rend une visite surprise à un adolescent trisomique rescapé de Marioupol

Le stratagème est devenu réalité. Pour faire accepter à son fils trisomique la fuite de Marioupol, l'une des villes martyrs de la guerre en Ukraine, Liana Rohozhyn lui a raconté qu'ils allaient rencontrer de son idole, l'acteur et catcheur américain John Cena. Leur histoire, racontée par le Wall Street Journal (en anglais), est arrivée jusqu'aux oreilles de la star de Fast and Furious 9 et Suicide Squad, qui a décidé de le rejoindre pour un après-midi samedi 5 juin à Huizen, aux Pays-Bas.

What a wonderful way to spend a Saturday. Misha and his mother, Liana define #NeverGiveUp.



Thank you to the @WSJ and @WWE who helped make this special visit possible. https://t.co/RpriCvjN3K