Guerre en Ukraine : l’armée russe fait face à des difficultés

Huit jours après le début de la guerre, les Russes sont confrontés notamment à des problèmes de logistique. Des images montrent un long convoi russe à l’arrêt depuis plusieurs jours. "Tout viendrait d’une erreur d’appréciation de la part du commandement russe qui avait mis en place une opération planifiée pour durer trois à quatre jours avec des offensives éclairs pour atteindre Kiev le plus vite possible. Et selon la fondation pour la recherche stratégique, ‘ce mode d’action est un échec maintenant pleinement reconnu. La principale raison est la présupposition par la hiérarchie russe que la détermination ukrainienne était de façade’", détaille le journaliste Nicolas Carvalho sur le plateau du 23 heures de Franceinfo jeudi 3 mars. Par conséquent, ils ont fait face à des pannes d’essence et des rations périmées.

Un équipement militaire ancien

À cause des problèmes logistiques, "les premiers convois les plus avancés sont coupés de leur soutien. Les forces russes sont donc dispersées. Certains abandonnent des véhicules comme ce char laissé sur le bas-côté", ajoute le journaliste. Il s’agit d’un char T-80, déployé à partir de 1978, "un vieux modèle soviétique". Les équipements russes sont parfois anciens. Ceux "qu’on voit le plus souvent, ce sont les T-72, plus anciens encore : 1973 pour leur part. L’artillerie russe aussi est moins précise que ce qu’on pensait. On voit ce type de missile sur le terrain : des OTR-21 Tochka. Des missiles balistiques soviétiques de courte portée que l’on pensait obsolètes", rapporte Nicolas Carvalho. Il explique pourtant que l’armée russe "s’est modernisée depuis une quinzaine d’années sous l’impulsion du ministre de la Défense de l’époque, Anatoli Serdioukov, qui a lancé un plan de modernisation de cette armée à partir de 2007." Il s’était aussi attaqué à la corruption dans la production d’armes russes avant d’être évincé en 2012.