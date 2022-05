Guerre en Ukraine : la ville de Marioupol ne connaît pas de trêve

Jeudi 5 mai, le cessez-le-feu décrété par les Russes à Marioupol (Ukraine) n'a pas été respecté. L'usine Azovstal, pilonnée depuis plusieurs jours par l'armée russe, est la dernière poche de résistance ukrainienne de Marioupol. Les quartiers de la ville sont complètement détruits. Une femme s'improvise infirmière et vient en aide aux habitants blessés par des éclats d'obus.

La prise d'Azovstal, un objectif russe pour le 9 mai

Les survivants dorment dans des caves, sans eau ni électricité. "Ici, on est comme sur la ligne de front", témoigne Alla Kouzina, une habitante de Marioupol dont le logement a été détruit. Son voisin a perdu sa femme dans un bombardement. Près d'Azovstal, les séparatistes prorusses détaillent leur objectif. "Pour le 9 mai, on doit essayer de prendre tout ça et je pense qu'on va y arriver, ce serait vraiment bien", explique Vladimir Bouri, commandant des forces séparatistes prorusses. La prise d'Azovstal serait une victoire à afficher pour le 9 mai, fête patriotique en Russie.