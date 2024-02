Guerre en Ukraine : "La victoire est dans vos mains à vous, les Européens", assène le vice-président des étudiants ukrainiens

Volodymyr Kogutyak, le vice-président des étudiants ukrainiens, et le réalisateur Michel Hazanavicius, également ambassadeur du programme United24, sont les invités du 19/20 info, dimanche 25 février. Ils apportent leur éclairage sur le conflit, alors que l’Ukraine entre dans une troisième année de guerre.

L’Ukraine entre dans sa troisième année de guerre. "On le savait, que ça allait durer, réagit le vice-président des étudiants ukrainiens, Volodymyr Kogutyak, sur le plateau du 19/20 info. Tout d’abord, parce que la guerre en Ukraine a commencé en 2013, 2014, avec l’annexion de la Crimée et la guerre à l’est de l’Ukraine. Puis nous combattons la Russie, le plus grand territoire dans le monde. On le savait, que ça n’allait pas se finir du jour au lendemain".

Vladimir Poutine avait pourtant promis une guerre express. "L’Ukraine continue à résister, et va continuer à résister. Toute la question qui se pose, (…) c’est que c’est la victoire est dans vos mains à vous, les Européens, à vous les Américains, puisque l’Ukraine ne pourra pas résister seule", assure Volodymyr Kogutyak, faisant écho aux propos tenus plus tôt par Volodymy Zelensky, lors de sa conférence de presse.

Michel Hazanavicius aimerait que la France se "positionne par rapport à la Russie"

Michel Hazanavicius, réalisateur et ambassadeur du programme United24, est très engagé pour l’Ukraine, pays dans lequel il s’est rendu plusieurs fois depuis le début du conflit.

Lui aussi insiste sur le rôle de l’Europe. "Notre aide au niveau national doit aller plus loin, estime-t-il. Il faut non seulement qu’on se positionne par rapport à l’Ukraine, mais qu’on se positionne aussi par rapport à la Russie de manière très claire. On a gelé des actifs (…), en fait il faudrait utiliser cet argent. Pour l’instant il est gelé comme si on allait leur rendre un jour, mais on peut utiliser ces 300 milliards d’euros. C’est une somme qui serait intéressante de mettre à profit dans ce conflit."