Guerre en Ukraine : la Turquie se dit prête à accueillir un sommet Moscou-Kiev

Recep Tayyip Erdogan se pose de nouveau en médiateur. La Turquie est prête à accueillir "un sommet de la paix" Russie-Ukraine, a affirmé vendredi 8 mars le président turc, qui recevait son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à Istanbul.

Recep Tayyip Erdogan a réitéré son "soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de [son] allié stratégique, l'Ukraine". "Tout en poursuivant notre solidarité avec l'Ukraine, nous allons continuer d'œuvrer pour mettre fin à la guerre et en faveur d'une paix juste et négociée", a-t-il insisté.

S'agissant d'un nouveau mécanisme pour garantir la sécurité des transports commerciaux en mer Noire, le chef de l'Etat turc a confirmé son "intention [de] parvenir à un accord entre les parties", se disant prêt à apporter son aide. "Nous avons la même position concernant la sécurité alimentaire, les échanges de prisonniers et les garanties de navigation : nous devons les assurer", a-t-il ajouté. "Nous ne perdons pas espoir !" En juillet 2022, Ankara a participé avec l'ONU à la négociation d'un accord entre Moscou et Kiev sur l'exportation des céréales ukrainiennes via la mer Noire, dont la Russie s'est finalement retirée un an plus tard.