Guerre en Ukraine : la Turquie exclut de sanctionner les oligarques russes

Les oligarques russes peuvent continuer à venir et faire des affaires en Turquie tant qu'ils respectent la loi turque et le droit international, a affirmé samedi 26 mars le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Çavuşoğlu.

"Nous ne participons pas aux sanctions. Nous appliquons seulement celles décidées par les Nations unies. Les citoyens russes peuvent tout à fait visiter notre pays", a répondu Mevlüt Çavuşoğlu lors d'un entretien en marge du Forum de Doha, au Qatar, à une question sur les yachts appartenant au milliardaire russe Roman Abramovitch qui ont accosté cette semaine dans le sud-ouest de la Turquie.

Les pays occidentaux, États-Unis et Union européenne en tête, ont imposé des sanctions sans précédent contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine, plaçant des oligarques, dont Roman Abramovitch, et des proches du président russe Vladimir Poutine sur la liste des cibles de ces mesures de rétorsions. La Turquie, membre de l'OTAN, qui entretient d'étroites relations avec la Russie et l'Ukraine, ne s'est pas jointe aux sanctions visant Moscou.