DIRECT. Guerre en Ukraine : l'armée russe recentre son offensive sur le Donbass

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: "Ils se vantent de pouvoir détruire avec des armes nucléaires non seulement un pays en particulier, mais aussi la planète entière."



Le président ukrainien accuse également la Russie de pousser à la course aux armes nucléaires dans une intervention vidéo au Forum de Doha, organisé par le Qatar.

: Le président ukrainien Volodymr Zelensky appelle le Qatar à augmenter la production de gaz pour contrer la Russie.

: Une famine "inéluctable". C'est ce que provoquera, s'il n'y a pas d'évolution, la guerre en Ukraine dans 12 à 18 mois, selon Emmanuel Macron. A l'issue des sommets de l'Otan et du G7, le chef de l'Etat a appelé la Russie à être "responsable", en permettant que les semis aient lieu en Ukraine. Egypte, Liban, Soudan... Voici les principaux pays menacés par des pénuries alimentaires à cause du conflit.



(MAHMUD TURKIA / AFP)

: Commençons la journée avec un premier rappel des principaux :



• L'État porte plainte contre le groupe Orpea, annonce Brigitte Bouguignon, la ministre déléguée chargée de l'Autonomie des personnes âgées. La démarche est lancée "au regard de dysfonctionnements graves qui ont été qualifiés par l'Igas [l'Inspection générale des Affaires sociales] et l'IGF [l'Inspection générale des Finances]".



• Emmanuel Macron a annoncé une "opération humanitaire exceptionnelle" pour évacuer les civils voulant quitter Marioupol, avec la Turquie et la Grèce. le président de la République a également fait savoir que a Commission (européenne) aura mandat pour faire de l'achat commun" en matière de gaz.





• L'Ukraine et la Russie figurent parmi les principaux fournisseurs mondiaux de blé. Voici les principaux pays menacés par des pénuries alimentaires à cause du conflit.



• La remise à la pompe promise par le gouvernement ira jusqu'à 18 centimes par litre de carburant dans l'Hexagone, a appris l'AFP auprès du ministère de la Transition écologique, confirmant une information du Parisien.