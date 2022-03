Guerre en Ukraine : la tragédie d'une famille d'Irpin, décimée par un tir de mortier

Il y a quelques semaines, dans la banlieue de Kiev, une équipe de France Télévisions avait rencontré une maman et ses deux enfants, qui refusaient de fuir pour ne pas abandonner sa mère. Cette dernière a été tuée dans un bombardement.

À Irprin (Ukraine), une équipe de France Télévisions avait rencontré, il y a quelques semaines, un couple et ses deux filles de 7 et 13 ans. Ensemble, ils ont connu les tirs de mortiers, la frayeur dans l'abri et le dilemme, de partir ou rester. Au lendemain de cette visite, un tir de mortier est tombé devant l'immeuble. La mère de famille a été touchée mortellement par un éclat.



Les fillettes, sans leur père, dans la région de Lviv

Vendredi 25 mars, un conseiller municipal d'Irpin, Taras Vyazovchenko, donne des nouvelles des enfants. "Tout de suite après, dans la panique, c'est la voisine qui a évacué [les deux petites filles]. Elles sont parties en voiture", explique ce dernier. Les deux fillettes se trouvent désormais dans la région de Lviv (Ukraine), à l'ouest du pays. La moitié des enfants ukrainiens ont été déplacés en un mois. La mairie est sans nouvelles de leur père, resté à Irpin pour enterrer sa femme.