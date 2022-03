Guerre en Ukraine : la stratégie de l’Europe face à la Russie de Vladimir Poutine

Un sommet européen a rassemblé les chefs d’Etat et de gouvernement des Vingt-Sept à Versailles (Yvelines), jeudi 10 mars. Les Européens affichent leur unité, mais la guerre en Ukraine reste dans l’impasse.

Les Vingt-Sept étaient réunis à Versailles (Yvelines), jeudi 10 mars, afin d’évoquer la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron n’a pas caché son pessimisme sur une solution diplomatique. "La principale carte de l’Europe, c’est son unité. Ça peut sembler peu, mais l’Europe tient. Vladimir Poutine voulait fracturer l’Europe, c’est tout le contraire. Les Vingt-Sept ont pris des décisions claires et rapides. Ils ont fourni une aide militaire à l’Ukraine. Ils ont tranché pour un cinquième paquet de sanctions, sans précédent. Ils tentent d’étrangler économiquement la Russie", décrypte Anne Bourse, dans le 23h.

Une impasse diplomatique

"Il n’y a pas de miracle dans l’immédiat. À court-terme, les sanctions ne modifient pas la stratégie de Vladimir Poutine. Les discussions portent sur du moyen et du long terme. Il s’agit par exemple de l’indépendance énergétique", a poursuivi la journaliste. Les Européens ont choisi de ne pas imposer un embargo sur le gaz russe et en ce qui concerne l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne, le processus sera long. "On a le sentiment d’une impasse diplomatique", conclut Anne Bourse.