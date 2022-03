Guerre en Ukraine : la situation dans le pays après un mois de guerre

Cela fait presque un mois jour pour jour, mercredi 23 mars, que Vladimir Poutine a déclenché l’invasion en Ukraine. Il promettait une invasion éclair, mais c’était sans compter sur la résistance des Ukrainiens. Les forces russes ne progressent plus et parfois même, reculent.

Marioupol est ville dévastée. Après quatre semaines de guerre, mercredi 23 mars, la ville est défigurée, les bâtiments éventrés. Un bâtiment administratif, symbole de la ville de Kharkiv (Ukraine), est aujourd’hui méconnaissable. Le Kremlin avait prévu une invasion éclair, mais après quatre semaines conflit, les troupes russes peinent à progresser. À Mykolaïv (Ukraine), les soldats ukrainiens affirment avoir dynamité un pont à l’entrée de la ville pour ralentir les chars russes.



Les Ukrainiens renseignés par les occidentaux

Depuis le 24 février, l’armée russe a progressé essentiellement dans le sud du pays. Seule Kherson (Ukraine) est tombée aux mains des Russes. Le chancelier allemand parle d’enlisement face à la situation. Les troupes russes ont changé leurs stratégies et utilisent désormais plus de tirs d’artillerie. Parfois, elles sont repoussées par les Ukrainiens. "Les Ukrainiens sont très bien renseignés par les occidentaux (...) qui leur permet de réagir, savoir où est l’ennemi et de taper juste", explique le Général Christophe Gomart, ancien directeur du renseignement militaire. L’armée russe affirme que l’offensive se poursuit comme prévu.