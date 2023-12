Guerre en Ukraine : la Russie revendique une avancée "significative" dans la région de Zaporijjia

L'armée russe a avancé "de manière significative" dans la région de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, a affirmé mardi 12 décembre le gouverneur installé par Moscou, Evguéni Balitski. "La situation est tendue de manière continue, mais nos gars continuent non seulement à tenir la défense, mais aussi à avancer progressivement", a-t-il encore dit, affirmant que les forces ukrainiennes subissaient des "pertes significatives".

Il s'agit de la première avancée revendiquée par Moscou dans le sud de l'Ukraine depuis que la contre-offensive ukrainienne a été stoppée, faute de succès. Une annonce qui intervient alors que Volodymyr Zelensky est à Washington pour tenter d'obtenir une aide supplémentaire indispensable des Etats-Unis.

L'Ukraine assure avoir repoussé des attaques

Dans son rapport matinal, l'état-major de l'armée ukrainienne a assuré, de son côté, avoir repoussé des attaques russes dans cette zone, sans donner plus de précisions, mais également sur une grande partie du front. Dans la zone d'Avdiïvka, ville industrielle de l'Est visée par une grosse offensive russe depuis octobre, les unités ukrainiennes ont "repoussé 42 attaques ennemies".

Autour de Bakhmout, une zone de combats sanglants depuis près d'un an et demi, ce sont "14 attaques ennemies que nos soldats ont repoussées", tout comme dans la zone de Mariinka, selon l'état-major de l'armée ukrainienne. Plus au nord, l'armée ukrainienne a également dit avoir mis en échec quatre assauts vers Koupiansk et huit autres près de Lyman. Ces zones avaient été occupées par la Russie au début de son invasion, puis reconquises par Kiev en septembre 2022.