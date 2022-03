Guerre en Ukraine : la Russie "instaure un troc entre les vies des civils et la soumission des autorités", estime un spécialiste

Cyrille Bret, enseignant à Sciences Po, réagit sur franceinfo à l'annonce du président ukrainien de ne plus insister pour adhérer à l'Otan, alors que l'Ukraine et la Russie sont tombées d'accord sur l'ouverture de nouveaux couloirs humanitaires.

Cyrille Bret, enseignant à Sciences Po et coauteur du blog EurAsiaProspective, estime mercredi 9 mars sur franceinfo que la Russie "instaure un troc entre les vies des civils et la soumission des autorités ukrainiennes".

>> DIRECT. Guerre en Ukraine : accord entre Moscou et Kiev sur plusieurs "couloirs humanitaires" ouverts mercredi, annonce un responsable ukrainien

Les deux pays sont tombés d'accord sur l'ouverture de nouveaux couloirs humanitaires, qui ne sont pas en direction de la Russie cette fois, après que le président ukrainien a expliqué ne plus insister pour adhérer à l'Otan.

franceinfo : Le président ukrainien dit être prêt à un "compromis" sur le statut des territoires séparatistes et sur son adhésion à l'Otan : comment l'analysez-vous ?

Cyrille Bret : Le président ukrainien au milieu de la guerre, est en train de préparer la sortie, de montrer que lui et les autorités ukrainiennes n'ont qu'une obsession : trouver un cessez le feu et une paix stable. La protection des régions de l'est de l'Ukraine, dans le Donbass, et la non implantation de bases de l'OTAN sont les raisons explicites de la guerre déclenchée par la Russie. Il veut faire cesser les effets de la guerre en faisant cesser les causes : la candidature de l'Ukraine à l'Otan et le séparatisme des régions orientales. C'est une vision à long terme.

Cela peut être entendu par Vladimir Poutine ?

On peut en douter, dans la mesure où l'obsession du Kremlin est la prise de contrôle des centres de décision politique, économique et médiatique du pays, c'est-à-dire Kiev, au prix de la vie des civils. Il y a à mon avis peu de chance que ce geste soit suivi d'effet côté russe, mais la présidence ukrainienne ne peut pas ne pas montrer sa détermination à trouver une solution durable et une paix stable avec son voisin russe.

Quelques milliers de civils sont évacués dans des couloirs humanitaires : c'est trop peu ?

Les civils étaient ceux qu'il fallait protéger. Ils deviennent quasiment un levier de pression voire une arme de guerre de la part de la Russie, qui instaure un troc entre les vies des civils et la soumission des autorités ukrainiennes. C'est quelque chose qui est horrible et qui suscite la réprobation de toute la communauté internationale. La façon dont les civils sont traités dans les conflits armés est absolument déterminante, non seulement pour le respect du droit international et de la vie humaine, mais également déterminant pour la préparation de la suite. Si la population civile ukrainienne est définitivement traumatisée par les opérations de guerre, il sera impossible de trouver une solution stable et l'hostilité à la Russie ne pourra s'éteindre avant plusieurs générations. C'est une question absolument essentielle.

Pourquoi les Etats-Unis refusent-ils de livrer des avions à l'Ukraine comme le demande la Pologne ?

C'est la position classique du gouvernement polonais qui est, depuis le début de la crise ukrainienne il y a sept ans, assez maximaliste, dicté par les craintes théoriquement fondées de la Pologne vers la Russie. Les Etats-Unis ont une position en la matière qui est pour le moment ambiguë et j'espère que bientôt, ce sera des Etats-Unis qu'une solution de paix stable pourra être trouvée. C'est un acteur impliqué dans le conflit mais qui n'est pas voisin de la Russie, donc sa position est particulière.