Guerre en Ukraine : la Russie gagne du terrain, les Ukrainiens manque de soldats et de munitions

Sur le front en Ukraine, les renseignements ukrainiens alertent sur la situation qui se dégrade, et risque de se dégrader encore davantage d’ici à l’été prochain.

Un immeuble à Odessa (Ukraine) est presque entièrement détruit. La ville a été bombardée dimanche 21 avril par l’armée russe. Les parents de Marharyta font partie des blessés. "Mon appartement est là-bas, il n’y a plus rien : plus de fenêtres, plus de portes. (…) Quatre familles vivent dans", confie-t-elle. En plus du front au Sud, la Russie continue de gagner du terrain à l’Est. Dimanche, Moscou a indiqué avoir conquis un village près de Tchassiv Yar. Les Russes visent désormais Kramatrosk, un important nœud ferroviaire et logistique, encore sous contrôle ukrainien.

Pénurie de nouvelles recrues et de munitions

S’en emparer offrirait aux soldats russes une chance d’avancer significativement dans la région. L’Ukraine a d’ores et déjà annoncé s’attendre à une situation difficile sur le front autour de la mi-mai. "Nos capacités sur le terrain sont malheureusement limitées", reconnaît Volodymyr Zelensky. L’armée ukrainienne est confrontée à une pénurie de nouvelles recrues et de munitions, en raison de retards importants de livraison de l’aide occidentale. De son côté, l’OTAN a promis d’envoyer davantage de systèmes de défense antiaérienne.