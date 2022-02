Guerre en Ukraine : "La Russie doit bien justifier son attaque", explique Jean-Antoine Duprat

Pour Vladimir Poutine, le gouvernement ukrainien est composé de néo-nazis et de drogués. Il appelle l’armée ukrainienne et les Ukrainiens à se rebeller contre le gouvernement ukrainien : "Je pense qu’il s’adresse à la fois à son opinion publique russe parce qu’il faut bien justifier l’attaque. Et aussi, il essaye de mobiliser quelques forces pro-russes en Ukraine qui ne sont pas si nombreuses que ça, à part dans les territoires séparatistes", témoigne le géopolitique Jean-Antoine Duprat, géopolitologue.

La guerre d’image entre Poutine et Zelensky

La ville de Kiev est prise en tenaille. Pour autant, le président ukrainien ne veut pas quitter sa ville. "Dans la guerre d’image, je crois que le président Zelensky a gagné contre Poutine. On voit Poutine au chaud derrière son bureau au Kremlin, mais le visage bouffi et il est tout seul. Le président ukrainien est en uniforme entouré de ses plus hauts gradés dans l’administration exécutive, mais aussi du chef du groupe parlementaire de son parti", ajoute Sergueï Jirnov, un ancien membre du KGB.