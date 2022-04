Guerre en Ukraine : la Russie dévoile des images des prétendus rescapés du Moksva

Trois jours après le naufrage d’un croiseur russe en mer Noire, la Russie a diffusé, samedi 16 avril, une vidéo montrant des marins présentés comme étant les rescapés. Il n’y aurait donc aucun mort. Des images et un bilan qui interpellent.

Une vidéo, diffusée samedi 16 avril par le ministère russe de la Défense, présente des hommes en uniforme comme étant les rescapés du navire Moksva, qui a coulé en Mer Noire. Alignés et au garde-à-vous, ils sont une centaine, alors que le navire comptait près de 500 hommes.

Officiellement, l’ensemble de l’équipage a été évacué sans faire de victimes, ce dont doutent plusieurs experts. "Le navire était en train de couler, il est donc très probable qu’à ce moment-là, un certain nombre de marins sont restés coincés dans le bateau, et que d’autres ont été évacués. Mais de toute façon, il y a eu des victimes", considère le général Vincent Desportes, professeur de stratégie militaire à Sciences Po.



Le naufrage serait un accident, selon Moscou

À Sébastopol en Crimée, une cérémonie officielle a rendu hommage vendredi 15 au navire. Sur une couronne mortuaire, il est inscrit un message troublant : "Hommage au Moksva et à ses marins". Pourtant, aucun d’eux n’a officiellement disparu. Le navire incarnait la fierté de la Russie. Moscou parle toujo d’un accident, et non d’un bombardement par les Ukrainiens.