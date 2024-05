Guerre en Ukraine : la Russie accuse Kiev de l'avoir attaquée avec des bombes guidées françaises

La Russie a accusé samedi 18 mai l'Ukraine de l'avoir attaquée avec des "bombes guidées de fabrication française Hammer" et "des missiles anti-radar Harm de fabrication américaine" dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine. Samedi matin, "les systèmes de défense anti-aérienne russes ont détruit quatre bombes guidées et deux missiles anti-radar au-dessus de la région de Belgorod", frontalière de l'Ukraine, a assuré le ministère de la Défense russe.

L'Ukraine, confrontée à l'offensive russe depuis deux ans, réplique régulièrement en attaquant des régions russes et en visant notamment des sites énergétiques. Kiev avait promis de porter les combats sur le sol russe en représailles aux nombreux bombardements sur son territoire.

De son côté, le président ukrainien a dit s'attendre à une offensive plus large de l'armée russe dans le nord et dans l'est, et dont l'objectif viserait à prendre Kharkiv. "Ils ont lancé leur opération, elle peut être constituée de plusieurs vagues. Et ça, c'est leur première vague", a assuré vendredi Volodymyr Zelensky dans un entretien exclusif à l'AFP.