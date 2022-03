Guerre en Ukraine : la résistance tenace dans les tranchées

Les forces ukrainiennes grattent la terre inlassablement, et creusent des tranchées autour de Kiev (Ukraine). Elles fortifient leur ligne de défense sans relâche, pour empêcher l'armée russe d'entrer dans la capitale. "Nous creusons constamment, nous nous fortifions. Nous tenons bon. Nous sommes sur notre propre terre", assure Andriy, militaire de la 72ème brigade des forces armées de l'Ukraine.



"Nous préférons mourir plutôt que nous agenouiller devant les Russes "

Quelques kilomètres plus loin, le maire de la ville, Vitali Klitschko, vient visiter le dédale de galeries et de souterrains, consolidé par du bois. Les tranchées rappellent les guerres d'un autre siècle. À l'intérieur, on trouve des fusils, des mines et des sacs de sables, afin de tenir les positions et résister. "Les soldats russes n'entreront jamais dans Kiev. Nous préférons mourir plutôt que nous agenouiller devant les Russes", a-t-il déclaré. Ailleurs, un collectif d'artistes a transformé un hangar en usine, qui fabrique des gilets pare-balles pour les réservistes et des barricades antichars.