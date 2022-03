Guerre en Ukraine : la résistance s'organise à Odessa, une ville sur le pied de guerre

D'ordinaire animée et joyeuse, Odessa (Ukraine) est aujourd'hui au ralenti, et sur la défensive. Chaque entreprise travaille désormais à la résistance face à un éventuel assaut russe. Dans les sous-sols d'un immeuble, un atelier de couture fabrique des sous-vêtements chauds pour les soldats, et des gilets pare-balles. Avant, les couturières fabriquaient des robes de soirées, "pour aller faire la fête".

Travailler à l'effort de guerre

Dans un restaurant, fini les soirées foot et bières. Le chef cuisinier, Viktor Titof, se concentre aujourd'hui sur le ravitaillement des soldats. "L'ambiance était vraiment bonne. Maintenant, ce n'est plus un restaurant, c'est un stock alimentaire pour les soldats. C'est très dur. On était heureux, et on se retrouve comme ça", déplore-t-il. Dans les cuisines, les employés travaillent gratuitement. Les écoles, fermées, sont transformées en bases arrières, avec des drapeaux prêts à servir dans les couloirs. Les forces russes se trouvent, mercredi 9 mars, à 130 km de la ville.