Guerre en Ukraine : la nouvelle vie d'une famille réfugiée dans l'Orne

Plus de 40 000 réfugiés ukrainiens ont été accueillis en France en date du mercredi 13 avril. Comment ces femmes et ces enfants s'adaptent-ils à leur nouvelle vie ? Reportage en Normandie.

Béatrice Girod, sommelière à Paris, a accueilli une famille ukrainienne dans sa résidence secondaire, à Mauves-sur-Huisne (Orne). Trois générations de femmes s'y côtoient : Valentina, la grand-mère, Tamara, 59 ans, et sa belle-fille Anastasia, 31 ans. Pour les aider, Béatrice a mis entre parenthèses son travail, et quitté Paris durant plusieurs jours. "Je préfère m'occuper d'eux, de l'administration, qu'ils se sentent bien", confie-t-elle. "Elle fait tout pour nous, et c'est magnifique", se réjouit Anastasia.



Une nouvelle vie

Les trois hommes de la famille sont restés à Kiev, en Ukraine. Ils communiquent ensemble par téléphone. Valentina, 82 ans, ne décroche pas les yeux de la télévision ukrainienne. Pour l'ancienne ingénieure, qui travaillait pour les sous-marins soviétiques, les violents souvenirs de l'enfance resurgissent. "Je revis toute la Seconde Guerre mondiale", dit-elle. Quant à Anastasia, celle-ci a trouvé un premier emploi. L'avocate et professeure de droit s'improvise assistante d'un chef français et juge l'expérience "incroyable".