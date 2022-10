Guerre en Ukraine : la journaliste dissidente Marina Ovsiannikova a fui la Russie

Un geste de défi au régime de Vladimir Poutine. La journaliste russe Marina Ovsiannikova, assignée à résidence pour avoir dénoncé l'offensive russe en Ukraine, a fui la Russie avec sa fille, a annoncé son avocat, Dmitri Zakhvatov, à franceinfo, lundi 17 octobre.

La journaliste de 44 ans était assignée à résidence en attendant son procès pour diffusion de "fausses informations" sur l'armée russe, un crime passible de dix ans de prison. Début octobre, Marina Ovsiannikova a pris la fuite. Elle figure, depuis, sur la liste des personnes recherchées en Russie. "J'ai parlé avec elle aujourd'hui", assure son avocat lundi. "Elle n'avait pas le choix. Elle aurait été envoyée en prison si elle était restée."

Marina Ovsiannikova "bouleversée", selon son avocat

En mars, Marina Ovsiannikova avait surgi en direct sur le plateau du JT le plus regardé du pays en brandissant une pancarte dénonçant l'invasion du territoire ukrainien. Elle est aussi poursuivie pour avoir manifesté devant le Kremlin, le 15 juillet, accusant Vladimir Poutine d'être un "assassin" et dénonçant la mort de "plus de 350 enfants en Ukraine".

Depuis, Marina Ovsiannikova n'a reçu "aucun soutien de son ex-mari, et celui-ci a même lancé des poursuites à son encontre" après sa fuite, poursuit Dmitri Zakhvatov, qui ajoute que sa cliente est "bouleversée".