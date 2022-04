Guerre en Ukraine : la hausse du prix du bois inquiète les fabricants de palettes

En quelques mois, le cout des palettes en bois, indispensables pour le transport et le stockage des marchandises, a doublé. Une grande partie du bois vient d'Ukraine et de Russie. Le marché est sous tension.

Chez un fabricant de palettes en bois près de Lyon (Rhône), la demande ne faiblit pas, mais le bois se fait de plus en plus rare et son prix a explosé. Il a en effet bondi de 80% ici en un an, passant de sept euros la palette à 25 euros l'unité aujourd'hui. L'augmentation devrait se poursuivre avec la guerre en Ukraine, car le pays est l'un des principaux exportateurs de bois résineux.



La solution du recyclage

Industrie, agroalimentaire, logistique : tous les secteurs sont concernés. Alors, face à la flambée des prix, certains se tournent vers l'occasion. Un atelier d'Essonne recycle des palettes depuis 20 ans, et propose une palette d'occasion à 14 euros, deux fois moins chère que le neuf pour le même modèle. Stéphane Arnaud, directeur de l'atelier, explique recevoir de nombreux appels de nouveaux clients ayant besoin de nouveaux fournisseurs. En France, deux palettes sur trois sont déjà issues du recyclage.