Guerre en Ukraine : la pénurie de palettes en bois suscite l'inquiétude

Conséquence directe de la guerre en Ukraine, le secteur du transport manque de palettes en bois. Si cela peut paraître anecdotique, en réalité, cela représente un signe très fort des pénuries et des hausses de prix qui s'annoncent.

Flambée des prix

Près de Lyon (Rhône), une entreprise de fabrication de palettes tourne désormais à flux tendu. La demande ne faiblit pas, mais le bois, lui, se fait de plus en plus rare. Résultat : le prix de cette matière première explose. Il avait déjà augmenté avec la crise sanitaire, mais avec la guerre en Ukraine, principal exportateur, son prix a littéralement flambé. Conséquence : le prix de la palette, dans l'usine où s'est rendue le 13 Heures, a doublé, passant de 7 à 14 euros en un an. Parmi les alternatives : les palettes recyclées. À ce jour en France, deux palettes vendues sur trois sont issues du recyclage.