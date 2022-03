Guerre en Ukraine : la France veut sanctionner "plusieurs dizaines" de proches de Vladimir Poutine supplémentaires

Ils vont être ajoutés à la liste des personnes sanctionnées en réaction à l'invasion de l'Ukraine. La France va soumettre à l'Union européenne "plusieurs dizaines" de noms supplémentaires de proches de Vladimir Poutine, a annoncé sur LCI, lundi 14 mars, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, avant une série de réunions des ministres de l'Économie de l'UE et de la zone euro.

"Nous allons transmettre plusieurs dizaines de noms de personnalités russes à la Commission européenne pour qu'elles soient placées sous sanctions", a affirmé le ministre. Ces personnes ou leurs proches ont été identifiées par les services de renseignement financier français comme ayant des biens en France, a-t-il ajouté.

Déjà plusieurs centaines de personnalités sanctionnées

L'Union européenne sanctionne déjà plusieurs centaines de personnalités et entités russes et biélorusses proches du régime de Moscou depuis le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine, et applique des sanctions économiques et financières qui ont provoqué un effondrement du rouble.

Le G7 et l'UE ont aussi annoncé vendredi leur intention d'interdire l'exportation des produits de luxe européens vers la Russie, ou encore d'exclure de Moscou du régime normal de réciprocité régissant le commerce mondial, ouvrant la voie à l'imposition de droits de douane punitifs. "Nous portons des coups à l'économie russe", des coups "robustes", a estimé Bruno Le Maire, ajoutant que "toutes les options sont sur la table" pour renforcer les sanctions déjà prises.