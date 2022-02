Guerre en Ukraine : la France se prépare à accueillir des réfugiés

À Nantua (Ain), le maire de la ville est prêt à aider des réfugiés ukrainiens en proposant un appartement quatre pièces pour qu’ils puissent se loger. "Voilà un appartement qui appartient à la commune, que nous mettrons à disposition d’une famille de réfugiés ukrainiens. L’appartement peut accueillir au moins six personnes. Des gens qui sont aujourd’hui en danger en Ukraine et que nous accueillons avec beaucoup de solidarité et beaucoup de fraternité", témoigne Jean-Pascal Thomasset, le maire de Nantua.

Nantua, ancien haut-lieu de la résistance

C’est le souvenir d’une autre guerre qui pousse l’élu à cette solidarité, Nantua fut un haut lieu de la résistance. Alors ici, l’appel lancé aux habitants a été entendu. Une cinquantaine de lits ont été recensées, de quoi mettre du baume au cœur à une famille ukrainienne installée à Nantua. D’ores et déjà, plusieurs maires de France (Marseille, Lille et Lyon) affirment qu’ils vont accueillir sans rechigner des réfugiés ukrainiens.