Guerre en Ukraine : la France se pare des couleurs du pays

En signe de solidarité avec l'Ukraine, de plus en plus de bâtiments municipaux se parent du drapeau ukrainien. Dans une entreprise à Bordeaux (Gironde), les commandes de fabrication affluent. "Ce sont essentiellement des collectivités, d'ailleurs à ce jour, on vient de recevoir une commande du département de la Gironde qui nous en demande 50", déclare le gérant. Pour honorer toutes les demandes des clients, l'entreprise recrute même du personnel.

Des fleurs en soutien à l'Ukraine

Les opérations de soutien à la population ukrainienne se multiplient et font vendre. Une fleuriste propose ainsi des roses bleues et jaunes au prix de 2,90 euros. Un euro est reversé à une association humanitaire. "La fleur c'est la fraîcheur, la vie, l'espoir, le futur donc on souhaite tout cela à l'Ukraine bien sûr", affirme une cliente.