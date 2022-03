Guerre en Ukraine : la France recommande "fortement" aux ressortissants non essentiels en Russie de quitter le pays

Cette recommandation fait suite à l'invasion de l'Ukraine et la fermeture de l'espace aérien entre la Russie et l'Union européenne.

La France recommande "fortement", jeudi 3 mars, à ses ressortissants "dont la présence et celle de leur famille n'est pas essentielle en Russie", et aux journalistes, de quitter le pays après l'invasion de l'Ukraine et la fermeture de l'espace aérien entre la Russie et l'Union européenne.

"Dans le contexte créé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et l'application des sanctions internationales prononcées à l'égard de ce pays, il convient de faire preuve d'une vigilance renforcée", explique le ministère français des Affaires étrangères sur son site internet.

Le ministère renvoie vers celui de l'ambassade de France en Russie pour y trouver une liste "non exhaustive de liaisons indirectes permettant de regagner la France" après "la fermeture de l'espace aérien entre la Russie et les Etats membres de l'Union européenne".