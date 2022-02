Guerre en Ukraine : la France envoie des renforts militaires en Roumanie à la base principale de l'OTAN

La France a décidé d’envoyer des renforts militaires face au conflit qui perdure en Ukraine. Dimanche 27 février, après quatre jours de guerre, les soldats français partiront en Roumanie afin de sécuriser la principale base de l’OTAN. "Les militaires français, qui sont principalement des chasseurs alpins, auront pour mission de s’installer ici en Roumanie et de protéger ce pays qui est sous paravent de l’OTAN et c’est aussi un pays stratégique car il est juste à côté de l’Ukraine", explique le journaliste Alban Mikoczy en duplex depuis la Roumanie.

Le convoi d’armes arrivera par les routes de Roumanie

L’Ukraine et la Roumanie possèdent 650 km de frontière commune. La stabilité de la Roumanie est donc importante et doit être assurée d’autant plus que l’arrivée d’armes pour les soldats ukrainiens ne peut arriver par les airs. L’envoi de ces armes passera donc par les routes, de Roumanie et de Pologne notamment.