Guerre en Ukraine : la France annonce de nouvelles sanctions envers la Russie après un nouveau conseil de défense samedi

La France va renforcer les sanctions déjà mises en place contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine. L'Élysée l'a annoncé samedi 26 février, dans la soirée, après un nouveau conseil de défense dans l'après-midi autour d'Emmanuel Macron. Selon le communiqué transmis par l'Élysée, la France "a acté un renforcement des sanctions économiques et financières en coordination avec les Européens et les Américains".

>> Guerre en Ukraine : suivez l'évolution de la situation dans notre direct

Ce renforcement va notamment passer par de nouvelles mesures contre Moscou "concernant la facilité Swift", pour couper la Russie de ce système interbancaire international. L'exclusion de la Russie du système Swift est sur la table depuis plusieurs jours. Si elle est réclamée par le président ukrainien et certains pays comme la Lituanie, d'autres nations plus dépendantes économiquement des échanges avec la Russie, comme l'Allemagne, sont plus frileuses à l'idée d'une sanction aussi radicale. Les avoirs financiers de personnalités russes vont également être gelées. Vendredi, les 27 pays de l'Union européenne ont déjà décidé de geler les avoirs de Vladimir Poutine, le président russe, et son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

La France a aussi "décidé la livraison additionnelle d'équipements de défense aux autorités ukrainiennes ainsi qu'un soutien en carburant". Plus tôt dans la journée, le président Volodymyr Zelensky avait en effet laissé entendre sur Twitter qu'Emmanuel Macron avait évoqué le sujet d'une aide matérielle de la France à l'Ukraine. Jusqu'ici, le président de la République avait seulement annoncé "des renforcements militaires" de la France au sein de l'Otan pour "participer à la défense des pays membres". La France va par ailleurs mettre en place des mesures pour lutter contre "la propagande de la part d'influenceurs et de media russes sur le sol européen".