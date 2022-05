Guerre en Ukraine : la Finlande et la Suède ont officiellement remis leurs demandes d'adhésion à l'Otan

C'est fait : la Finlande et la Suède ont officiellement soumis leurs demandes d'adhésion à l'Otan, dans la matinée du mercredi 18 mai. Concrètement, ce sont les ambassadeurs des deux pays qui ont remis les documents au secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg. "C'est un moment historique à un moment critique pour notre sécurité", a réagi l'intéressé, souhaitant "conclure rapidement" le processus d'adhésion.

A historic day.



Today, Finland and Sweden hand in letters expressing their countries’ interest to apply for #NATO membership to SG @jensstoltenberg. ⁰#FinlandNATO pic.twitter.com/5atdSykRmJ — Finland at NATO (@FinMissionNATO) May 18, 2022

Des consultations étaient en cours mercredi au sein du Conseil Atlantique pour tenter de lever l'opposition de la Turquie au lancement du processus d'adhésion, a appris l'AFP de source diplomatique. Ankara peut le ralentir en refusant l'ouverture des discussions, première étape de la procédure.

La Turquie peut ensuite bloquer en refusant de signer les protocoles d'adhésion et enfin refuser de ratifier l'adhésion. L'unanimité des 30 membres de l'Alliance est impérative. "Tout est possible, a confié un diplomate européen. Mais à l'Otan on trouve toujours des solutions." Le président turc Recep Tayyip Erdogan pourrait vouloir porter le sujet au sommet de l'Otan organisé à Madrid les 29 et 30 juin.