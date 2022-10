Guerre en Ukraine : la difficile reconstruction de la ville d'Izioum libérée

Izioum, dans l'est de l'Ukraine, est une ville martyre parmi tant d'autres. Les Russes l'ont occupée pendant cinq mois. La ville a été libérée il y a quelques semaines, lors de la contre-offensive de l'armée ukrainienne. Avant la guerre, Izioum comptait 45 000 habitants. Aujourd'hui, au milieu des ruines, ils ne sont que quelques milliers. Ils veulent rester et reconstruire leur vie.

Les moyens font défaut

À l'entrée de la ville, un pont a été coupé en deux. L'infrastructure a été détruite par les forces russes avant leur retraite. Sa réparation a commencé. Le pont est indispensable pour traverser la rivière, et ravitailler Izioum. À Izioum, tout ou presque est à remettre en état, ce qui n'est pas évident quand les moyens font défaut. Alors, chacun fait comme il peut pour effacer les stigmates de l'occupation russe. Un travail de fourmi qui décourage les plus anciens. Les habitants attendent surtout le rétablissement de l'eau, du gaz et de l'électricité avant l'hiver qui arrive.