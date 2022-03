Guerre en Ukraine : "La Chine va commencer à jouer un rôle important, oui, il faut s'y préparer", avertit Thierry Breton

Le commissaire européen au Marché intérieur indique sur France Inter qu'une "rencontre" a lieu ce lundi matin à Rome entre le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison blanche, Jake Sullivan, et Yang Jiechi, "l'envoyé chinois du ministère des Affaires étrangères".

"Je crois que la Chine va commencer à jouer un rôle important, oui, il faut s'y préparer", avertit Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, chargé de la Défense au sein de la Commission européenne, invité lundi 14 mars de France Inter, concernant la position chinoise dans l'invasion russe en Ukraine.

Sans s'attarder sur les allégations de la presse américaine, citant des officiels anonymes selon lesquelles la Russie a demandé l'aide militaire de la Chine, et malgré le démenti de Pékin, Thierry Breton rappelle seulement qu'une "rencontre" a lieu ce lundi matin, à Rome, en Italie, entre le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison blanche, Jake Sullivan, et Yang Jiechi, "l'envoyé chinois du ministère des Affaires étrangères".

"On avait craint que la Chine ne veuille pas condamner cette agression terrible, elle s'est abstenue ce qui était déjà un point important dans l'environnement diplomatique." Thierry Breton à France Inter

"Un soulagement", estime Thierry Breton, tout en constatant que la Chine joue déjà "un rôle incontestable", "important", "par rapport à sa position géographique et économique". Selon lui, "Vladimir Poutine se jette dans les bras de la Chine", notamment parce que l'Union européenne, les alliés de l'Ukraine, vont "lui couper ses exportations très significativement". Le chef de l'État russe "va de plus en plus être dépendant de la Chine, donc oui, la Chine détient des clés importantes", résume Thierry Breton.